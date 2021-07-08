ВИЧ-инфицированные жители Петербурга могут остаться без лекарств

По данным ведомства, на 1 июня 2023 года в Северной столице проживает 29 309 ВИЧ-инфицированных.

Сегодня, 28 июля, в Комитете по здравоохранению сообщили о возможном дефиците препаратов для петербуржцев с ВИЧ.

По данным ведомства, на 1 июня 2023 года в Северной столице проживает 29 309 ВИЧ-инфицированных. Каждый из них на данный момент получает нужные лекарства.

Препараты закупают с городского бюджета. Сейчас власти региона в поисках средств на приобретение семи позиций антиретровирусных лекарственных препаратов на 459 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на 40% выросли продажи антидепрессантов за год.

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