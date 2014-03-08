В бюджет Петербурга за полгода поступило более 10 млрд рублей от продажи и аренды недвижимости

С января этого года бюджет пополнился на 10,4 млрд рублей.

В бюджет Петербурга за полгода поступило 10,4 млрд рублей от продажи и аренды городской недвижимости. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, 3,8 млрд рублей в городскую казну поступило за счет приватизации зданий, земельных участков и помещений. Из них более 1,7 млрд рублей было получено по результатам открытых торгов в отношении объектов нежилого фонда. Порядка 2 млрд рублей поступило за счет целевой приватизации городских помещений предпринимателей, а также от выкупа земельных участков собственниками, на которых располагалась их недвижимость. За аренду земельных участков и объектов нежилого фонда город получил порядка 5,6 млрд рублей. Ещё около 980 млн рублей принесли городу дивиденды по акциям.

Ранее стало известно, что петербургский малый бизнес обеспечивает 33% поступлений в городской бюджет.

Фото: Piter.tv