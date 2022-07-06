В Петербурге на 40% выросли продажи антидепрессантов за год

Продажи снотворных и седативных лекарств, напротив, упали на 22%.

В среду, 26 июля, стало известно о росте продаж антидепрессантов среди жителей Петербурга. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на аналитиков DSM Group.

В категории антидепрессантов, направленных на длительное действие при лечении депрессии, показатели за год увеличились на 40% (509 790 упаковок), а за первые полгода 2023-го по сравнению с тем же периодом 2022-го – на 19% (1,928 млн упаковок).

Транквизизаторы приобретают чаще на 27%, а нейролептики – на 24%. Продажи снотворных и седативных лекарств, напротив, упали на 22%.

В январе-июле жители Петербурга потратили на лекарства для нервной системы 1,278 млрд рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты связывают тенденцию с несколькими факторами, среди которых новостная повестка, касающаяся геополитической ситуации, и проблемы с поставками зарубежных препаратами в начале года.

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