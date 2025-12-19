Устойчивый рост российского рынка антидепрессантов продолжается с 2019 года.

Продажи антидепрессантов в России выросли на 36% в 2025 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитические показатели.

Российский рынок антидепрессантов по итогам минувшего года достиг оборота в 20,5 млрд рублей. Эксперты отмечают, что продажи в в упаковках увеличились на 24%, составив 22,3 млн штук. Данный показатель стал самым высоким после всплеска, установленного в 2022 году. По словам директора по развитию агентства RNC Pharma Николая Беспалова, это действительно высокая динамика, однако оценка общего объема продаж немного отличается и составляет 23,5 млн упаковок на сумму 19,5 млрд рублей.

Также отмечается, что устойчивый рост рынка антидепрессантов продолжается с 2019 года. Расходы населения на эти препараты выросли в четыре раза. Кроме того, количество проданных упаковок выросло в 2,7 раза. Единственное падение спроса в натуральном выражении было зафиксировано в 2020 году.

Фото: Piter.tv