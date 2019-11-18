В Смольном рассказали о поправке губернатора к бюджету города

Александр Беглов предложил увеличить расходную часть бюджета почти на 27 млрд рублей.

В пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга рассказали о содержании поправок губернатора Александра Беглова к проекту бюджета Северной столицы на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. В частности, стало известно, что глава Петербурга намерен увеличить доходы бюджета на 5,2 млрд рублей, а расходы – на 27 млрд рублей.

Из сообщения также следует, что расходы на поддержку семей участников СВО вырастут на 4 млрд рублей, а на организацию единой информационно-аналитической системы учреждений здравоохранения Северной столицы пустят почти 3,7 млрд рублей. В сравнении с этим значительно меньше будет отведено на капитальный ремонт учреждений города – 935 млн рублей.

В общей сложности и с учетом поправок Беглова доходы городской казны в 2025 году составят 1,32 трлн рублей, а расходы – почти 1,5 трлн рублей.

Ранее стало известно, что к 1 ноября в петербургский бюджет поступило более 1 трлн рублей.

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