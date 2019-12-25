К 1 ноября в петербургский бюджет поступило более 1 трлн рублей

Так, увеличились и расходы городского бюджета – на 55 млрд рублей.

К 1 ноября в бюджет Петербурга поступило 1,085 трлн рублей, заявил губернатор города.

Отмечается, что почти на 34% увеличились поступления от специальных налоговых режимов, которые применяются для малого и среднего бизнеса, составив в общей сложности более 99 млрд рублей.

Поступления от имущественных налогов выросли на 18% – 80,5 млрд рублей, что связано с "высокой платежной дисциплиной петербуржцев". Почти 68% доходов, 733 млрд рублей, – это поступления от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций.

Налог на доходы физических лиц обеспечивает сегодня 39% от суммы, а налог на прибыль – порядка 29%. За счет неналоговых платежей бюджет Северной столицы пополнился почти на 106 млрд рублей.

Так, увеличились и расходы городского бюджета – на 55 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Петербурга потратили 152 млн рублей на привлечение заграничных туроператоров.

Фото: Piter.TV