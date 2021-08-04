В Петербурге в первом чтении одобрен проект городского бюджета на 2025 год

О ключевых статьях нового финансового плана Северной столицы рассказал спикер петербургского парламента.

Сегодня в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом чтении утвердили план городского бюджета на 2025-й год и на плановый период 2026-го и 2027-го годов. По мнению спикера петербургского парламента Александра Бельского, новый финансовый план города является прямым продолжением стратегии развития Северной столицы, которая выстраивалась последние 5 лет. Об основных статьях городской казны на предстоящий год председатель ЗакСа рассказал в личном Telegram-канале.

Бельский отметил, что вслед за совершенствованием социальной инфраструктуры в проекте бюджета города на предстоящий год учтены также траты на решение проблем транспортной системы – 23% расходной части. В центре внимания городских властей также остаются проблемы системы образования, на которую в новом году выделят 21% расходов казны.

Только в 2025-м город должен получить более сотни новых учебных заведений – детсадов, школ и корпусов колледжей. Подготовлена к старту программа масштабной модернизации школ, построенных в 60-70-х годах прошлого века. Губернатором поставлена цель – довести их до уровня, который соответствует стандартам мегаполиса XXI века. Александр Бельский, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Около 222-х млрд. рублей из бюджета города пойдет на развитие сферы здравоохранения, которая "традиционно занимает верхние строчки в рейтинге бюджетного финансирования". Согласно словам спикера, на следующий год также запланирован ввод новых медучреждений.

Повышается качество медицинского обслуживания: только за последние пять лет количество сложных операций выросло в полтора раза, а ежегодно их проводится порядка 130 тысяч. Модернизацию прошли более 150 медучреждений. В планах на следующий год довести долю петербуржцев, регулярно проходящих диспансеризацию, до 70%. Александр Бельский, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Заключительным "направлением" нового финансового плана города, по мнению Александра Бельского, является соцподдержка петербуржцев. Так, например, больше 1,5 млрд. рублей в бюджете выделят на программу регионального маткапитала. Кроме того в проекте бюджета также учли нужды военных и пожилых людей.

Наши ветераны будут регулярно получать ежегодные выплаты – ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и ко Дню Победы. Более чем до 2 млрд рублей возрастают расходы на реализацию новой городской программы "Серебряный возраст", которая должна помочь горожанам старшего поколения вести активную и интересную жизнь. Александр Бельский, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что по итогам внесения правок в законопроект о бюджете города на укрепление социальной сферы Петербурга решили направить свыше 12 млрд. рублей.

Фото: Telegram / Спикер Бельский