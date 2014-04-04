В МИД России оценили признание Лондона по поводу смерти своего военнослужащего на Украине.

Великобритания начала готовить общественное мнение в своей стране к военным потерям на украинской территории. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге в Москве с журналистами от 11 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что недавно власти из Лондона признали гибель кадрового военнослужащего, который скончался на Украине вне зоны боевых действий. Однако в МИД РФ знают о том, что речь идет не первом подобном инциденте. Наша страна намерена рассматривать любые иностранные силовые контингенты, поддерживающие киевский режим и находящиеся в соседнем с нами государстве, как законные цели для Вооруженных сил России.

Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их Хули? Складывается впечатление, что, возможно, кто-то там, на территории Британии, начал, аккуратно готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине, которые невозможно будет просто скрыть и скрывать дальше. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что сведения о присутствии британских десантников в зоне специальной военной операции стала достоянием мировой общественности только после несчастного случая, произошедшего на украинском полигоне. Там погиб британский военнослужащий. В Министерстве по обороны Соединенного королевства подтвердили эту трагедию. От 9 декабря иностранные чиновники заметили, что смерть соотечественника произошла вдали от линии фронта во время испытаний нового вида вооружения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил местным СМИ, что речь идет о погибшем младшем капрале парашютно-десантного полка Джордже Хули.

Захарова сравнила идею о выборах на Украине при поддержке США с театром марионеток.

Фото и видео: МИД России