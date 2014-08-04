Захарова сравнила идею о выборах на Украине при поддержке США с театром марионеток

Пресс-секретарь МИД РФ оценила требование Зеленского к ЕС и США.

Ситуация, в которой лидер киевского режима Владимир Зеленский просит о гарантиях безопасности США и Европы для проведения выборов на Украине, напоминает театр, в котором кукловод руководит марионетками. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уверена, что речь идет о новом уровне цинизма со стороны властей с Банковой улицы или даже "ходе конем". Она добавила, что сейчас не может назвать ни одно государство, которое требовало бы от других стран обеспечения проведения на ее территории выборов, если бы прямо не объявила мировой общественности об утрате суверенитета и независимости.

Так, чтобы одно государство, бесконечно подчеркивая <…> для себя значимость независимости, требовало бы от других стран обеспечения возможности проведения выборов и при этом называло бы эти выборы как бы "демократическими" - это, знаете, как в театре у Карабаса-Барабаса [есть] марионетки, одна из них сказала бы: "Слушайте, а когда у нас будет спектакль под названием "Выборы"? Когда нами кто-то поруководит, чтобы мы пошли и сыграли эту мизансцену?". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов. Однако для реализации таких мероприятий требуется внести законодательные изменения и заняться обеспечением безопасности голосования, чтобы бойцы также могли отдать свои голоса за кандидатов. В результате украинские власти попросили депутатов из Верховной Рады подготовить "законодательные изменения", а европейских политиков и американских чиновников - обеспечить безопасность проведения выборов президента на Украине.

