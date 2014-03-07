Экс-продюсер Земфиры объяснил ажиотаж вокруг песен певицы

Он считает, что Земфира сейчас одна наверху и ей не хватает конкурентности.

Бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков назвал причину постоянного ажиотажа вокруг творчества певицы. В интервью "Национальной службе новостей" он заявил, что обществу не хватает новой музыки и артистов, способных заполнить собой все и сделать музыкальный рывок. "Все молчат", поэтому Земфире приходится "отдуваться" за всех и петь что-то искреннее.

"Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям", - отметил продюсер.

26 февраля Земфира выпустила первый с 2013 года альбом "Бордерлайн". По словам Бурлакова, певица в очередной раз показала, что можно создавать хорошую музыку для подростков. Он считает, что Земфире "скучно одной наверху" и ей хотелось бы конкурентности.

Ранее Земфиру обвинили в плагиате обложки для нового альбома "Бордерлайн".

Фото: ВКонтакте / Земфира