Земфиру обвинили в плагиате обложки для нового альбома "Бордерлайн"

Аналогичная обложка была у музыканта Лео Лугански.

Музыкант Лео Лугански обвинил Земфиру в плагиате. Он заявил, что певица использовала для своего нового альбома "Бордерлайн" точно такую же обложку, какая была у его сингла в 2019 году. Об этом Лугански написал на своей странице "ВКонтакте".

"Рекламная пауза", - подписал коллаж двух обложек музыкант.

Сингл Лугански называется Brdrline. Это слово, как и у Земфиры, написано белым на черном фоне и зачеркнуто. Земфира и дизайнер обложки "Бордерлайн" Демна Гвасалия пока не отреагировали на обвинения.

Напомним, 26 февраля Земфира выпустила первый с 2013 года студийный альбом. В него вошли 12 песен, в том числе "Остин", "Таблетки", "Камон".

Фото: ВКонтакте / Leo Luganskiy