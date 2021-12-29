Петербуржец обвинил в плагиате сценариста и автора КВН

Житель Петербурга обратился в полицию, обвинив сценариста и автора КВН Алексея Ляпичева в плагиате. Об этом пишут "Невские Новости".
Мужчина потребовал с Ляпичева 200 тысяч рублей. Именно во столько он оценил причиненный ему ущерб. Подробности случившегося не сообщаются.
Алексей Ляпичев полуфиналист Высшей лиги КВН и капитан команды "Незолотая молодежь". Юморист был редактором Премьер-лиги и до сих пор сидит в жюри.
Ранее мы писали, что Спилбергу и Стоуну предложили снять фильмы про блокаду Ленинграда.
Фото: Instagram / alexeylyapichev
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