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Петербуржец обвинил в плагиате сценариста и автора КВН
Сегодня, 14:34
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец обвинил в плагиате сценариста и автора КВН

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Мужчина потребовал 200 тысяч рублей моральной компенсации.

Житель Петербурга обратился в полицию, обвинив сценариста и автора КВН Алексея Ляпичева в плагиате. Об этом пишут "Невские Новости".

Мужчина потребовал с Ляпичева 200 тысяч рублей. Именно во столько он оценил причиненный ему ущерб. Подробности случившегося не сообщаются.

Алексей Ляпичев полуфиналист Высшей лиги КВН и капитан команды "Незолотая молодежь". Юморист был редактором Премьер-лиги и до сих пор сидит в жюри.

Ранее мы писали, что Спилбергу и Стоуну предложили снять фильмы про блокаду Ленинграда.

Фото: Instagram / alexeylyapichev

Теги: квн, плагиат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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