Спилбергу и Стоуну предложили снять фильмы про блокаду Ленинграда

Эта страница истории остается "белым пятном" для жителей многих стран.

Блокада Ленинграда остается "белым пятном" для жителей многих стран. Такое заявление сделал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в интервью РИА Новости.

По его словам, для родившихся во времена СССР людей события тех дней хорошо известны, так как тогда о них много писали и говорили. Однако Брод считает, что молодежь начинает все забывать.

Сказываются пробелы в образовании, массовой культуре. Отметил он

Член СПЧ уверен, что пробелы необходимо восстанавливать при помощи новых фильмов, исследований и книг. Он считает, что если темой блокады заинтересуются такие режиссеры, как Спилберг и Стоун, то она зазвучит с новой силой для западной аудитории.

Ранее мы писали, что у "витаминной аптеки" на Васильевском острове установят стенды с портретами блокадников.

Фото: ВКонтакте / Блокада Ленинграда – Блокадный Дневник