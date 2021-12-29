У "витаминной аптеки" на Васильевском острове установят стенды с портретами блокадников

Временный мемориал будет работать с 18 по 27 января.

Около Дома Бремме на Васильевском острове пройдет акция "Линия памяти 2022". Организаторы выставят стенды с фотографиями и краткой биографией жителей Васильевского острова в период Великой Отечественной войны.

Временный мемориал будет работать на 12-й линии В.О. между домами №41 и №43 с 18 по 27 января. В течение этого времени также можно стать участником проекта и разместить фото своего родственника на стенде. Для этого нужно отправить информацию о нем на почту liniyapamyati@gmail.com.

Так как ежедневно стенды нужно будет убирать, организатор Дмитрий Мантуров попросил петербуржцев о помощи.

Остались сущие пустяки — нужно будет каждый вечер будет убирать стенды за ворота дома 43. Это 10 метров, но стендов тоже 10 и убирать их 10 дней подряд. На каждый вечер нужно по два более-менее здоровых мужчины (один стенд весит 5-6 кг). Дмитрий Мантуров.

В начале января экспозиция "Линия жизни" появилась в библиотеке №5.

Напомним, Дом Бремме также известен как "витаминная аптека". Аптека работала на протяжении 80 лет, в том числе в блокаду Ленинграда. Сейчас в особняке идет реставрация.

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове) / Дмитрий Мантуров