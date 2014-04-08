Видео: как выглядит Дом Бремме накануне реставрации

Здесь появится многоквартирный дом, гостиница и подземный гараж.

Стало известно, как выглядит исторический особняк Бремме на Васильевском острове. Забор вокруг здания исписан граффити и надписями, сам дом обветшал, краска на стенах почти слезла.

Рабочая группа петербургского ВООПиик ведет контроль за ходом реконструкции Дома Бремме на 12-й линии В. О., который еще называют "витаминной аптекой". Объект культурного наследия планируют сохранить, но уточняется, что здесь появится многоквартирный дом, гостиница и подземный гараж.

В конце июля вблизи здания стали вырубать деревья, об этом сообщили жители района. Сейчас дом в лесах, строители проводят противоаварийные работы. Вскоре ремонтники установят защитный короб. Занимается проектом ООО Специализированный застройщик "Бреммер-Хаус".

На данный момент остается под вопросом, как особняку удастся сохранить привычный внешний облик и стать частью элитного квартала. Известно, что вблизи здания скоро возведут жилой комплекс премиум-класса. Продавец уже объявил старт продаж.

Видео: Piter.tv