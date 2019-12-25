ВООПИиК проследил, как идут аварийные работы в "витаминной аптеке" на Васильевском острове

Все исторические элементы пообещали сохранить.

Рабочая группа петербургского отделения ВООПИиК проконтролировала ход реконструкции Дома Бремме, также известного как "витаминная аптека". Там появится многоквартирный дом, но объект культурного наследия также будет сохранен.

На памятнике ведутся противоаварийные работы, сейчас дом в лесах. Над ним возведут защитный короб и снимут обшивку для дефектовку сруба.

Члены ВООПИиК во главе с Михаилом Мильчиком осмотрели здание. При визуальном осмотре была выявлена различная степень сохранности бревен сруба. Застройщику напомнили, что все подлинные исторические элементы необходимо сохранить — двери, тамбур, лестницу. Как в дальнейшем будет использоваться отреставрированное здание — пока не определили.

Дом Бремме находится на 12-й линии В.О.,41. Ранее мы рассказывали о строительстве, которое идет по соседству.

Фото: СПб ВООПИиЕ