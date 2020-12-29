На Васильевском острове около блокадной "витаминной аптеки" появился памятный мемориал

Около деревянного особняка на Васильевском острове появился памятный мемориал ко Дню снятия блокады. Петербуржцы принесли цветы и фотографии своих родных, столкнувшихся с блокадой Ленинграда.
В особняке Бремме, построенном в первой половине XIX века, во время блокады была открыта "витаминная аптека". В этом здании химики синтезировали витамины А, С и каротин из опилок, хвои, лебеды для жителей блокадного Ленинграда.
Этот особняк, эта "витаминная аптека", которая работала в годы блокады, по сути, является таким народным мемориалом. В течение года, и в дни, когда мы вспоминаем блокадные даты, к этому особняку всегда приходят люди, здесь всегда лежат цветы.
Ксения Годес, администратор группы в Facebook "От Стрелки до Гавани"
Бабушка пережила блокаду, мама пережила блокаду, дедушка погиб в первые месяцы войны на Невском пятачке, бабушка его всю жизнь ждала, сколько я ее помню, вдруг он все-таки не пропал. Это больные воспоминания, я скажу банальность, но забывая это, мы забываем себя и вступаем на путь повторения бед.
Светлана Цветкова, жительница Васильевского острова
Никакой информации о том, как и что происходило с прабабушкой и прадедушкой нет. Есть только справка о том, что их не стало от голода и дистрофии. Я очень благодарна организаторам и Васильевскому острову, что у нас сохранился такой особняк, благодаря появлению этих портретов на стенах у меня впервые в жизни появилась возможность положить цветы прабабушке и прадедушке и сказать им большое спасибо.
Анна Костюковская, жительница Васильевского острова
"Витаминная аптека" — один из двух сохранившихся деревянных зданий на Васильевском острове. В 2015 году особняк Бремме признали региональным объектом культурного значения. Сейчас здание принадлежит холдингу AAG, застройщик рассказал, что планирует отреставрировать особняк без сноса здания.
Фото и видео: Piter.TV
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