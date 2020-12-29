На Васильевском острове около блокадной "витаминной аптеки" появился памятный мемориал

В деревянном особняке Бремме на 12 линии Васильевского острова во время блокады была открыта "витаминная аптека".

Около деревянного особняка на Васильевском острове появился памятный мемориал ко Дню снятия блокады. Петербуржцы принесли цветы и фотографии своих родных, столкнувшихся с блокадой Ленинграда.

В особняке Бремме, построенном в первой половине XIX века, во время блокады была открыта "витаминная аптека". В этом здании химики синтезировали витамины А, С и каротин из опилок, хвои, лебеды для жителей блокадного Ленинграда.

Этот особняк, эта "витаминная аптека", которая работала в годы блокады, по сути, является таким народным мемориалом. В течение года, и в дни, когда мы вспоминаем блокадные даты, к этому особняку всегда приходят люди, здесь всегда лежат цветы. Ксения Годес, администратор группы в Facebook "От Стрелки до Гавани"

Бабушка пережила блокаду, мама пережила блокаду, дедушка погиб в первые месяцы войны на Невском пятачке, бабушка его всю жизнь ждала, сколько я ее помню, вдруг он все-таки не пропал. Это больные воспоминания, я скажу банальность, но забывая это, мы забываем себя и вступаем на путь повторения бед. Светлана Цветкова, жительница Васильевского острова

Никакой информации о том, как и что происходило с прабабушкой и прадедушкой нет. Есть только справка о том, что их не стало от голода и дистрофии. Я очень благодарна организаторам и Васильевскому острову, что у нас сохранился такой особняк, благодаря появлению этих портретов на стенах у меня впервые в жизни появилась возможность положить цветы прабабушке и прадедушке и сказать им большое спасибо. Анна Костюковская, жительница Васильевского острова

"Витаминная аптека" — один из двух сохранившихся деревянных зданий на Васильевском острове. В 2015 году особняк Бремме признали региональным объектом культурного значения. Сейчас здание принадлежит холдингу AAG, застройщик рассказал, что планирует отреставрировать особняк без сноса здания.

Фото и видео: Piter.TV