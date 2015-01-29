Вместо "витаминной аптеки" на Васильевском острове будет жилой дом и гостиница

На участке около особняка уже вырубили деревья.

У особняка Бремме на 12-й линии В.О. начались строительные работы и вырубка деревьев. На это в районной группе в Facebook обратили внимание жители Васильевского острова. Здание, в котором на протяжении 80 лет работала "витаминная аптека", решили превратить в многоквартирный дом.

В конце июля жители стали писать о том, что у дома №41/1 начали вырубать деревья. Из-за работ у особняка покосился забор.

Случайно столкнулась с выходившим из двери мужчиной, который сообщил, что на этой неделе, вероятно, поставят леса вокруг особняка и приступят к реконструкции. написала Анна Егоян в группе "От Стрелки до Гавани" в Facebook.

Как выяснил Piter.TV, работы ведет ООО "Специализированный застройщик "Бреммер-Хаус". Компания входит в холдинг "AAG". Госстройнадзор выдал разрешение на строительство в феврале 2021-го года. Вместо "витаминной аптеки" планируется многоквартирный дом со встроенными помещениями, подземный гараж и гостиница. При этом совсем уничтожать особняк не собираются, часть элементов, наоборот, обещают восстановить. Здание находилось в неудовлетворительном состоянии, горожане ждали, что его отреставрируют.

Особняк Бремме является одним из сохранившихся до наших дней примеров деревянного зодчества Петербурга начала XIX века. Кроме того, аптека стала народным мемориалом. В День снятия блокады туда приносили цветы. Такой возможности у петербуржцев, возможно, уже не будет. По соседству с первым корпусом AAG строит жилой комплекс премиум-класса с закрытой территорией, в нем уже объявили старт продаж.

Из панорамных окон открывается вид на город и старинный особняк Бремме, который будет бережно отреставрирован. говорится на сайте застройщика.

Каким образом особянику удастся сохранить свой внешний облик и стать многоквартирным домом — пока остается под вопросом.

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани / Absintio Absintio, citywalls.ru