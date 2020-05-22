Михаил Мильчик предложил сделать в Доме Бремме выставочное пространство

В здании идут противоаварийные работы. Пока под вопросом, смогут ли его приспособить под современное использование.

В доме Бремме на 12-й линии В.О. следует сделать выставочное пространство. Таким мнением с "Петербургским дневником" поделился член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Петербурге Михаил Мильчик.

Учитывая, что в недалеком будущем памятник архитектуры будут окружать новые жилые дома, мне кажется, что здание должно быть общественным, то есть доступным для жителей города. Кроме того, будет правильно разместить в нем небольшое выставочное пространство. Михаил Мильчик.

Напомним, вокруг дома, известного как "витаминная аптека" будет вестись застройка. В самом доме идут противоаварийные работы. Застройщик обещал сохранить его, однако дальнейшее назначение пока не придумано. Мильчик отметил, что внутренние интерьеры, кроме нескольких окон и лестницы, не представляют исторической ценности, а вот оконные заполнения и двери здания обязательно необходимо сохранить.

Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение