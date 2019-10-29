Искусствовед Михаил Мильчик поделился воспоминаниями о Иосифе Бродском

Михаил Мильчик и Иосиф Бродский были знакомы около 30-ти лет.

В воскресенье, 24 мая, поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. В преддверии этой даты "Петербургский дневник" пообщался с его другом, историком архитектуры, Михаилом Мильчиком.

Первое знакомство Мильчика с литератором произошло в 1960-х годах в гостях у общих знакомых. Позже они столкнулись на улице в центре Петербурга, и тогда искусствовед пригласил Бродского присоединиться к нему и его компании.



У меня в тот вечер собиралась дома компания, и надо сказать, что это обычная вещь: просто повидаться друг с другом, читать стихи, свои или чужие, распить бутылку-другую красного болгарского или грузинского вина. <...> Он пришел, правда, очень поздно и примерно час читал свои стихи, шел первый час ночи…

Последний раз друзья увиделись в 1993-м году в Венеции.

Мильчик отметил, что Бродский был незаурядным поэтом. От остальных его отличала экспрессия. Но подумать о том, что перед ним будущий нобелевский лауреат он не мог.



Историк архитектуры также рассказал об отношениях с сотрудниками Фонда по созданию музея Иосифа Бродского. Открытие музея планируется в ноябре 2020-го года. Мильчик надеется, что удастся сохранить подлинность полутора комнат после ремонта.

Ранее музей ожидали открыть весной.

Фото: vk.com/event111710628