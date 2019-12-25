Музей-квартира Бродского "Полторы комнаты" откроется весной

Музей разместился в коммуналке, где до 1972 года жила семья Бродских.

В пятницу, 7 февраля, стало известно, когда откроется в Петербурге музей-квартира Бродского "Полторы комнаты". Об этом сообщает куратор проекта Павел Котляр.

Предполагается, что музей откроется в мае.

"Для нас это важный тест, в какой-то степени исследование, обращение к фокус-группе", —отметил он.

Напомним, что музей разместился в коммуналке, где до 1972 года жила семья Бродских. Квартира зовется "полуторами комнатами", потому что представляет собой два помещения, соединенные перегородкой. Вот уже несколько лет не удавалось открыть действующий музей. Петербуржцы надеются, что теперь познакомиться с жизнью Иосифа Бродского будет проще и музей не закроется.

Ранее мы сообщали о том, что союз кинематографистов попросил ускорить смену директора "Ленфильма".

Фото:"Вконтакте" / "Иосиф Бродский"