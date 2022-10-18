Жигалова рассказала, за что украинцы возненавидели Земфиру

Певицу обвинили в неуважении к государственному флагу Украины.

Журналистка Алена Жигалова рассказала, за что украинцы возненавидели российскую певицу Земфиру. Об этом она рассказала в своем YouTube-шоу "Алена, блин!".

По словам Жигаловой, на одном из последних концертов Земфира получила из зрительного зала флаг Украины, затем отнесла его за кулисы. Это стало причино того, почему украинская аудитория подвергла певицу критике. Те обвинили ее в неуважении к государственному символу.

Также журналистка отметила, что на следующий день, выступая в Израиле после критики в свой адрес, Земфира выступила с речью в поддержку Украину.

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Видео: YouTube / Super