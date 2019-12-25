Земфира выпустила первый с 2013 года альбом "Бордерлайн"

В него вошли 12 песен.

В пятницу, 26 февраля, российская певица Земфира выпустила новый студийный альбом под названием "Бордерлайн". Он доступен к прослушиванию и скачиванию на всех платформах, в том числе Apple Music, "Яндекс. Музыка" и соцсеть "ВКонтакте".

Это первый с 2013 года альбом певицы. В него вошли 12 композиций, в их числе "Остин". Премьера трека и клипа к нему состоялась 19 февраля. Главным персонажем стал дворецкий из видеоигр Homescapes и Gardenscapes. В клипе он блуждает по пустынному дому, в котором не живет, кажется, никто кроме тараканов и воспоминаний.

Ранее Земфира выпустила клип к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Фото: ВКонтакте / Земфира