Земфира выпустила новую песню "Остин" и клип к ней

Композиция предположительно войдет в новый альбом певицы.

Российская певица Земфира выпустила новую песню под названием "Остин". В это же время вышел анимационный клип к ней. Ролик появился на YouTube-канале артистки.

Трек "Остин" предположительно войдет в новый альбом певицы, выход которого в начале февраля анонсировала подруга Земфиры, актриса и режиссер Рената Литвинова.

Главным персонажем новой песни стал дворецкий из видеоигр Homescapes и Gardenscapes. В клипе он блуждает по пустынному дому, в котором не живет, кажется, никто кроме тараканов и воспоминаний.

Производством клипа занималась продакшн-студия Koshta вместе с режиссером Алексеем Крупником. Оператором стал Андрей Николаев. Компьютерной графикой занимались Petrich и Zheeshee.

За несколько часов ролик набрал на YouTube более 50 тысяч просмотров. Пользователи интернета высоко оценили новое творение певицы. Они считают, что в клипе и песне скрыт глубокий смысл.

"Хочется обнять всех, кто чувствует себя также одиноко, как героиня этой песни", "Для нас создали странный и замкнутый мир игры, может надо выйти в жизнь, вот и Земфира зовет", "Земфира, ты великий музыкант! Я люблю тебя всегда и навсегда", "Выворачивает душу наизнанку. Пусть и через такую казалось бы "игровую" подачу, но ведь о злободневном. Остин не так прост. Земфира - Гений. Ждем альбом!" – написали комментаторы.

Ранее Земфира выпустила клип к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Видео: YouTube / zemfira