Земфира выпустила клип к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

В кадре появляется актриса, которая едет в ретро-автомобиле через метель и курит сигарету.

Российская певица Земфира выпустила клип на песню "Злой человек". Эта композиция стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

В клипе героиня Ренаты Литвиновой едет в ретро-автомобиле через метель и курит сигарету, размышляя о чем-то тревожном.

Фильм "Северный ветер" основан на одноименной пьесе, написанной Ренатой Литвиновой. Постановка идет на сцене МХТ имени Чехова с 2017 года. По словам актрисы, картина не будет повторением спектакля. Зрителей ждет что-то новое, "скорее, продолжение пьесы".

Кроме Ренаты Литвиновой в картине снялись Софья Эрнст, Антон Шагин, Максим Суханов, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская и др. Премьера запланирована на 6 февраля 2021 года.

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Видео: YouTube / zemfira