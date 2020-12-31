На Первом канале показали фильм про феномен Ванги

Картину снимали в Болгарии – на родине прорицательницы.

Первый канал представил документальный фильм о болгарской прорицательнице "Ванга: человек и феномен". Его снимали на родине главной героини – в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Премьера фильма состоялась 31 января. Выход приурочили к юбилею Ванги – в этот день ей бы исполнилось 110 лет. В основу сюжета легли подлинные факты из жизни Ванги, а также ее пророчества, которые сбылись и те, что ранее не были озвучены. В частности, в ленте можно услышать такие цитаты известной болгарки, как "Не желайте многого, потому что не сможете платить за это цену, если это получите" и др.

Сценаристом и режиссером фильма стал друг и переводчик Ванги Стоян Петров. Съемки прошли с участием родственников и помощников прорицательницы. С самого начала лента погрузит в историю Болгарии, где в XX веке проживала эта загадочная женщина.

Ванга умерла 11 августа 1996 года. Она скончалась от рака в клинике "Лозинец" в Софии. Ей было 85 лет.

Ранее мы писали, что Гагарина станцевала с Лазаревым в шоу "Танцы со звездами".

Фото: Википедия