Гагарина станцевала с Лазаревым в шоу "Танцы со звездами"

Звездную пару можно было увидеть в третьем выпуске проекта.

В новом выпуске шоу "Танцы со звездами" в пару с Сергеем Лазаревым встала Полина Гагарина. Правда, всего на время. Певица приехала на проект, чтобы поддержать коллегу по сцене. Сергей не смог удержать эмоции и закружил Гагарину в танце.

В "Танцах со звездами" Лазарев выступает вместе с Екатериной Осиповой. В третьем выпуске программы они смогли удержать свое лидерство в турнирной таблице, набрав 29 баллов. Свои голоса за пару также могут отдать телезрители.

12-й сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал на телеканале "Россия-1" 17 января. В проекте принимают участие 11 пар. Кроме Лазарева и Осиповой на паркете выступают Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, DAVA и Дарья Палей, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, Янина Студилина и Денис Тагинцев и др.

Ранее мы писали, что аргентинское танго Лазарева поразило жюри шоу "Танцы со звездами".

Фото: кадры из третьего выпуска "Танцы со звездами" на "России-1"