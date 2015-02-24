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Гагарина станцевала с Лазаревым в шоу "Танцы со звездами"
Сегодня, 8:38
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Alena_Zinovieva

Гагарина станцевала с Лазаревым в шоу "Танцы со звездами"

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Звездную пару можно было увидеть в третьем выпуске проекта.

В новом выпуске шоу "Танцы со звездами" в пару с Сергеем Лазаревым встала Полина Гагарина. Правда, всего на время. Певица приехала на проект, чтобы поддержать коллегу по сцене. Сергей не смог удержать эмоции и закружил Гагарину в танце.

В "Танцах со звездами" Лазарев выступает вместе с Екатериной Осиповой. В третьем выпуске программы они смогли удержать свое лидерство в турнирной таблице, набрав 29 баллов. Свои голоса за пару также могут отдать телезрители.

12-й сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал на телеканале "Россия-1" 17 января. В проекте принимают участие 11 пар. Кроме Лазарева и Осиповой на паркете выступают Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, DAVA и Дарья Палей, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, Янина Студилина и Денис Тагинцев и др.

Ранее мы писали, что аргентинское танго Лазарева поразило жюри шоу "Танцы со звездами".

Фото: кадры из третьего выпуска "Танцы со звездами" на "России-1"

Теги: полина гагарина, сергей лазарев, танцы со звездами
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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