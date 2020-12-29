Аргентинское танго Лазарева поразило жюри шоу "Танцы со звездами"

Танец оценили в максимальные 30 баллов.

Российский певец Сергей Лазарев и его партнерша Екатерина Осипова поразили жюри шоу "Танцы со звездами" своим номером. Они исполнили аргентинское танго и получили максимальные 30 баллов за свое выступление.

Второй выпуск программы вышел в эфир телеканала "Россия-1" 24 января. Это выступление стало для Лазарева дебютным. Первый выпуск артист был вынужден пропустить, поскольку не смог вовремя вылететь из Индонезии. Партнерша Лазарева Екатерина Осипова предположила, что на отдыхе певец ежедневно тренировался, так как приехал довольно подготовленным.

Ранее мы писали, что вышел клип на песню Бузовой "Розовые очки".

Фото: Instagram / lazarevsergey