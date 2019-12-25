Певец был участником конкурса в 2016 и 2019 гг. Оба раза он занял третье место.

Российский певец Сергей Лазарев не исключил, что примет участие в "Евровидении" в третий раз. Об этом он заявил на шоу Open Up на Online Eurovision Village, пишет ТАСС.

Лазарев был участником международного песенного конкурса в 2016 и 2019 гг. Оба раза он был в фаворитах рейтинга и занимал третье место. Лазарев уверен, что третий раз должен стать победным.

Я дважды был очень близок к этому. Сказал он

Певец также высоко оценил песню Манижи "Русская женщина". По его словам, в этом выступлении очень много посылов.

Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп – всего. Отметил он

Ранее Соседов пожелал Маниже провала на "Евровидении".

Фото: Instagram / lazarevsergey