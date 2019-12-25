Российский певец Сергей Лазарев не исключил, что примет участие в "Евровидении" в третий раз. Об этом он заявил на шоу Open Up на Online Eurovision Village, пишет ТАСС.
Лазарев был участником международного песенного конкурса в 2016 и 2019 гг. Оба раза он был в фаворитах рейтинга и занимал третье место. Лазарев уверен, что третий раз должен стать победным.
Я дважды был очень близок к этому.
Сказал он
Певец также высоко оценил песню Манижи "Русская женщина". По его словам, в этом выступлении очень много посылов.
Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп – всего.
Отметил он
Ранее Соседов пожелал Маниже провала на "Евровидении".
Фото: Instagram / lazarevsergey
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