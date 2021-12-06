Лазарев вырвал клок волос у Кудрявцевой на сцене

Ведущие вместе со зрителями закатились заразительным смехом.

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев стали ведущими очередного музыкального шоу. Начало программы пошло не по плану: сначала Лазарев неловко представил информационных партнеров мероприятия, а затем вырвал клок волос из прически соведущей и экс-возлюбленной. Забавное видео появилось на странице артиста в Instagram.

Все началось с того, что Кудрявцева назвала Лазарева "немножко тупеньким" после его представления партнеров. "Это уже антиреклама", - отметил с улыбкой певец и потянулся за заколкой, которая была у Леры в волосах.

"Убери этот ужасный цветок с головы", - заявил Сергей и вырвал заколку вместе с клоком волос. "Чуть парик не слетел", - продолжил со смехом он.

Ведущие вместе с залом начали смеяться и не могли остановиться. Кудрявцева попросила не снимать все это и обвинила Лазарева в том, что он испортил ей прическу и жизнь. Лазарев же с хохотом ответил, что "Твоя укладка как 10 лет забетонировалась, так и держится".

Ранее мы писали, что Моргенштерн признан самым популярным артистом на "Яндекс. Музыке".

Видео: Instagram / lazarevsergey