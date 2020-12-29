Сергей Лазарев назвал причину своего отсутствия в шоу "Танцы со звездами"

Первый выпуск прошел без участия певца, поскольку он не смог вылететь из Индонезии.

Российский певец Сергей Лазарев, ставший одним из участников нового сезона шоу "Танцы со звездами", объяснил свое отсутствие в первом выпуске программы. На своей странице в Instagram артист заявил, что вместе с партнершей Екатериной Осиповой подготовил для поклонников красивый номер, однако "обстоятельства оказались сильнее".

По словам Лазарева, он не смог принять участие в первом выпуске программы, поскольку застрял в Индонезии – ему не удалось вылететь вовремя по причине переноса рейса. При этом певец пообещал, что их пару зрители обязательно увидят в следующем выпуске программы.

12-й сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал на "России-1" 17 января. Всего в проекте принимают участие 11 пар. Кроме Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой, в их числе Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, DAVA и Дарья Палей, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, Янина Студилина и Денис Тагинцев и др.

Ранее мы писали, что второй сезон шоу "Маска" выйдет на НТВ 14 февраля.

Фото: Instagram / lazarevsergey