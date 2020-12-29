Второй сезон шоу "Маска" выйдет на НТВ 14 февраля

В новом сезоне за звание победителя будут бороться 14 новых участников.

Ровно через месяц, 14 февраля, в эфир телеканала НТВ выйдет второй сезон шоу "Маска" — российской версии мирового хита The Masked Singer. В новом сезоне за звание победителя будут бороться 14 новых участников: певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. Об этом сообщила пресс-служба НТВ.

В жюри будут Тимур Родригез, Филипп Киркоров, , Валерия, Регина Тодоренко и еще один человек, имя которого пока что хранят в секрете.

Первый сезон "Маски" стартовал 1 марта 2020 года и стал в итоге лучшей регулярной развлекательной программой на всем российском телевидении за последние 4 года. Финал шоу "Маска" установил новый рекорд по просмотрам.

Фото: Instagram / anatoliytsoy_official