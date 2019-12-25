Финал шоу "Маска" установил новый рекорд по просмотрам

Максимальный рейтинг был установлен в 2011 году.

Финал музыкального шоу "Маска", состоявшийся в воскресенье на НТВ, позволил каналу достичь максимального рейтинга с 2011 года. Об этом говорится в сообщении канала.

Доля финального выпуска шоу достигла значения 28,5%, а рейтинг – 10,7% в аудитории старше 18 лет. В кульминационный момент снятия маски победителем проекта доля среди зрителей старше 18 лет составила 38,0%.

Рейтинг в 10,7% в последний раз был зафиксирован на канале 27 октября 2011 года во время показа сериала "Глухарь. Возвращение".

В финале под маской Попугая оказалась солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева, под маской Оленя – народная артистка России Лариса Долина, Волком оказалась экс-солистка группы "Сливки" Карина Кокс. Победителем оказался Анатолий Цой, который пел в маске Льва.

Анатолий Цой рассказал о тяжёлом моменте на шоу "Маска".

Фото: Instagram / anatoliytsoy_official