Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом моменте на шоу "Маска"

Также он рассказал, за кого болел на шоу.

Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу "Маска" на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего. Об этом сообщил RT.

Он рассказал, что ему физически сложно было петь песню I Feel Good, так как в костюме нечем дышать и ничего не видно. Это был его единственный номер, где пришлось много двигаться и танцевать. После номера артисту понадобилось 10 минут, чтобы прийти в себя, уж очень сильно кружилась голова.

Цой отметил, что у него несколько любимых номеров. Это песня "Позови меня с собой" и финальное выступление с композицией Feeling Good. Важной оказалась песня "Нелюбимая", поскольку исполнявший её Батырхан Шукенов сыграл огромную роль в жизни музыканта.

Больше всего Анатолию Цою понравился Олень. Он отметил, что уже после первого выступления догадался, что под маской была Лариса Долина. Артист поделился, что в душе он болел именно за нее.

Финал шоу "Маска" был показан в эфире НТВ 26 апреля. В последнем выпуске победителю конкуренцию составили Лариса Долина, Анна Плетнёва и Карина Кокс.

Фото: Instagram / anatoliytsoy_officia