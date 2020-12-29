Вышел клип на песню Бузовой "Розовые очки"

За сутки ролик набрал более 260 тысяч просмотров.

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню "Розовые очки". Музыкальный ролик появился на YouTube-канале звезды.

В клипе Бузова красуется в нарядах в стиле куклы Барби. Она появляется на экране в пушистой шубе и блестящем "пластиковом" платье с дутыми рукавами. Образ дополнили очки с розовыми стеклами и разноцветными парики.

Для съемок видео певица выбрала розовую спальню, гардероб и диско-комнату такого же цвета. В компании "кукольной" подтанцовки она исполнила танец с незамысловатыми движениями.

Ролик появился на YouTube 24 января. За это время он набрал более 260 тысяч просмотров. Пользователи интернета оценили новый клип звезды, поддержав ее комментариями: "Песня бомба!", "Наверное, эта песня стала одной из моих самых любимых", "Олечка, молодец, ты супер".

Напомним, на днях певица объявила о расставании с рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом DAVA. Бузова назвала экс-возлюбленного "чудовищем" и обвинила в постоянных изменах, унижениях и физическом насилии.

Ранее Дава высказался о расставании с Ольгой Бузовой.

Видео: YouTube / Ольга Бузова