Ольга Бузова и Давид Манукян: история любви, почему расстались

Телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала своих поклонников неожиданной новостью. Звезда заявила о расставании с рэпером Давидом Манукяном, с которым недавно сыграла свадьбу на Мальдивах. Артистка обвинила своего возлюбленного в "страшных вещах": измене и рукоприкладстве. В своем Instagram Ольга попросила не задавать лишних вопросов и "просто помочь ей выжить".

Ольга Бузова и Дава

История знакомства

В интервью на YouTube-шоу "Алёна, блин!" Дава откровенно рассказал, как все начиналось. Первое общение артистов состоялось в сети: рэпер поблагодарил певицу за то, что она выложила видео под его трек "Буду пьяным". После Ольга сама связалась с Давой и пригласила его сняться в клипе "Лайкер". Съемки были 7 февраля, именно этот день пара считает днем знакомства.

"Меня начало тянуть к ней, я не хотел уходить с площадки после съемок. Можно сказать, что я сделал первый шаг", - признался Дава.

Затем Ольгу и ее нового знакомого ждала разлука – звезда должна была улететь на месяц на съемки шоу "План Б", где вместе с Тимуром Батрутдиновым искала себе пару. Все это время пара переписывалась.

В итоге Ольга не выбрала никого из участников шоу, и вернулась к Даве. Он ездил к ней на концерты, покупал цветы, они начали снимать вайны в Instagram на тему отношений. В августе 2019 года Бузова и Манукян официально объявили себя парой.

Конфетно-букетный период

Роман с Давой стал для Бузовой первыми громкими и серьезными отношениями после болезненного разрыва с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым. Фанаты искренне желали певице счастья и любви. Манукян регулярно радовал свою возлюбленную дорогими подарками и романтичными жестами.

Пиар-ход

Однако многие не верили в искренность чувств артистов. Даже бывшая коллега Бузовой по "Дому-2" Алена Водонаева называла их отношения пиар-ходом. Еще одна звезда телестройки Алена Рапунцель назвала пару "фальшивой".

Впоследствии молодые люди развеяли слухи, все чаще появляясь в обществе вместе и выкладывая в Instagram милые фото и видео. Певица, наконец, позволила себе быть счастливой на публику. Позже пара съехалась – Ольга и Давид провели вместе всю изоляцию.

Слухи о расставаниях

Слухи о расставании Бузовой и Манукяна начали ходить сразу, как завязался их роман. Кроме того, пара регулярно сама подкидывала общественности поводы так думать.

В начале осени 2020 года молодые люди отметили годовщину отношений. Давид подарил Ольге браслет ценой в несколько миллионов рублей, после этого пара перестала появляться вместе на публике.

Пользователи интернета решили, что Бузова бросила избранника, надеясь получить в подарок не браслет, а обручальное кольцо. Манукян подливал еще больше масла в огонь:

"Я просто хочу немного пожить своей жизнью. Личное – это личное, а работа остается работой", - говорил он в этот период времени.

Однако в октябре 2020 года влюбленные вновь стали выкладывать совместные фото и видео и выходить вместе в свет. Дава начал поговаривать о желании создать семью, Ольга стала единственной вне членов семьи, кого позвали на день рождение мамы рэпера. На празднике Дава познакомил возлюбленную со своей бабушкой – главный матриархом семьи.

Счастье длилось недолго. По словам друзей пары, в начале ноября Манукян внезапно собрал вещи и съехал от Бузовой. Позже они помирились и задумались о детях.

В то же время в сети ползли слухи о романе Ольги с партнером по "Ледниковому периоду" Дмитрием Соловьевым. Номера участников проекта были всегда очень страстными, спортсмен с гордостью отзывался об успехах Бузовой и хвалил ее невероятную трудоспособность. Позже сам Соловьев опроверг информацию об отношениях со своей партнершей, заявив о том, что у него есть девушка.

Расставание

Новый год Ольга и Давид встречали вместе на Мальдивах. Поводом для новых слухов стало появление Бузовой с синяками на ногах. Все решили, что очередная ссора влюбленных закончилась побоями. Тогда певица лишь посмеялась над этим и объяснила следы на теле жестким массажем.

За этим последовала громкая свадьба на Мальдивах. Пара обменялась кольцами, признавшись друг другу в любви. Мало, кто поверил, что церемония настоящая. Позже оказалось, что в России такой союз считается недействительным.

По возвращении в Москву последовало затишье перед бурей. Гром прогремел на 35-й день рождения певицы, который она встречала без Давы. Сестра с подругой решили сделать Ольге сюрприз: она встретила девушек с поцелуями, но сильно заплаканная. Тогда поклонники вновь заподозрили неладное.

Спустя двое суток после празднования юбилея Ольга опубликовала в Instagram объявление, заявив, что она вновь свободная девушка. Певица обвинила возлюбленного в "страшных вещах": изменах и побоях. В течение дня последовал ряд Stories с отрывками из переписок Ольги и Давы.

В комментарии Бузова отметила, что заблокировала экс-мужа в соцсетях и призвала своих подписчиков сделать так же.

"Я могу ошибаться, простите меня все, но вот сейчас так", - подытожила она.

Фото: Instagram / buzova86, dava_m

Видео: Instagram / dava_m