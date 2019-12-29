По итогам шоу "План Б" Батрутдинов и Бузова определились с новыми отношениями

Финал телепроекта состоялся накануне. Выяснилось, сыграют ли комик и певица свадьбу друг с другом.

Стал известен финальный результат реалити-шоу "План Б", финал которого состоялся накануне. Певица Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов должны были найти пару друг другу, иначе они сыграли бы вместе свадьбу.

Финал шоу стал неожиданным: выяснилось, что за кадром реалити Ольга Бузова стала встречаться с 26-летним блогером Давидом Манукяном, о чем и рассказала Тимуру. Пара познакомилась на съемках совместного клипа и теперь отправится в совместное романтическое путешествие на Бали.

Тимур Батрутдинов, в свою очередь, отпустил всех участниц финала и объявил, что останется холостяком.

Ранее мы сообщали о том, что Пугачева выступила против участия Бузовой в "Голубом огоньке".

Видео: YouTube / Алексей Романович