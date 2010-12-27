Пугачева выступила против участия Бузовой в "Голубом огоньке"

Примечательно, что из прошлогоднего выпуска телеведущую тоже вырезали из эфира.

Народная артистка СССР Алла Пугачева выступила против участия Ольги Бузовой в "Голубом огоньке". Об этом сообщает издание Discover.24.

Примечательно, что в прошлом году возник подобный конфликт. Телеведущую позвали на праздничный концерт одного из каналов, а после вырезали ее выступление из эфира. Тогда звезды российского шоу-бизнеса не хотели видеть Бузову из-за того, что она не может петь без фонограммы.

В этом году конфликт получил продолжение. В этот раз в него вмешалась Примадонна. По некоторым данным, она напрямую обратилась к Игорю Крутому, попросив его не звать Бузову на программу. Алла Борисовна считает, что ее молодая коллега не умеет петь и ведет себя на сцене слишком развратно.

Ранее мы писали, что на Бузову подали в суд за неуплату долгов по квартире.