На Бузову подали в суд за неуплату долгов по квартире

Петербургская управляющая компания "Космосервис" подала в суд на телеведущую Ольгу Бузову за неуплату долгов по квартире во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным портала, телеведущая задолжала 10 тысяч рублей за ЖКУ. Звезду неоднократно просили погасить задолженность за квартиру, однако никакого ответа местная УК не получила. В результате коммунальщики подали в суд на артистку и выиграли. В настоящее время Бузову разыскивают приставы, чтобы взыскать деньги.
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