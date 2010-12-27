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На Бузову подали в суд за неуплату долгов по квартире
Сегодня, 10:58
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Alena_Zinovieva

На Бузову подали в суд за неуплату долгов по квартире

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В настоящий момент телеведущую ищут приставы.

Петербургская управляющая компания "Космосервис" подала в суд на телеведущую Ольгу Бузову за неуплату долгов по квартире во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, телеведущая задолжала 10 тысяч рублей за ЖКУ. Звезду неоднократно просили погасить задолженность за квартиру, однако никакого ответа местная УК не получила. В результате коммунальщики подали в суд на артистку и выиграли. В настоящее время Бузову разыскивают приставы, чтобы взыскать деньги.

Ранее вышел новый клип Бузовой на песню "Не виновата".

Теги: долги за жку, коммунальщики, ольга бузова
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Новости шоу-бизнеса России,

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