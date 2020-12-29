Дава высказался о расставании с Ольгой Бузовой

Манукян назвал это "пройденным этапом".

Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, высказался о расставании с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой в эфире шоу "Танцы со звездами".

Манукян назвал это "пройденным этапом" и отметил, что все, что начинается, может и закончиться. Никаких больше комментариев на этот счет он не дал, сказав, что не хочет обсуждать свою личную жизнь.

Ольге Бузова 22 января объявила, что рассталась со своим возлюбленным Давой. Телеведущая заявила, что ее бывший партнер оказался чудовищем: он "творил страшные и непонятные вещи".

Фото: Instagram/ @dava_m