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В парке на улице Добровольцев нашли человеческую ногу
Сегодня, 8:33
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В парке на улице Добровольцев нашли человеческую ногу

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Позже из речки "Ивановка" был извлечён труп мужчины в стадии сильных гнилостных изменений.

В среду, 25 января, в полицию поступило сообщение от женщины, обнаружившей человеческую ногу в парке у дома №58 по улице Добровольцев. Конечность находилась в овраге. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд извлёк из речки "Ивановка" труп неизвестного в стадии сильных гнилостных изменений. На вид погибшему около 40-45 лет. Тело нашли в 30 м от дома №223 по проспекту Народного Ополчения.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в вартире по Угловому переулку нашли труп мужчины с резаной раной груди.

Фото: Piter.TV

Теги: нашли человеческие останки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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