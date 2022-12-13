В парке на улице Добровольцев нашли человеческую ногу

Позже из речки "Ивановка" был извлечён труп мужчины в стадии сильных гнилостных изменений.

В среду, 25 января, в полицию поступило сообщение от женщины, обнаружившей человеческую ногу в парке у дома №58 по улице Добровольцев. Конечность находилась в овраге. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд извлёк из речки "Ивановка" труп неизвестного в стадии сильных гнилостных изменений. На вид погибшему около 40-45 лет. Тело нашли в 30 м от дома №223 по проспекту Народного Ополчения.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в вартире по Угловому переулку нашли труп мужчины с резаной раной груди.

Фото: Piter.TV