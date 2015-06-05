Сотрудники петербургских комитетов сыграли в баскетбол: команда строителей — в числе призёров

В Санкт-Петербурге прошёл баскетбольный турнир среди сотрудников исполнительных органов власти. В соревнованиях приняли участие 14 команд, представляющих комитеты и районные администрации города.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", команда городского Комитета по строительству уверенно прошла групповой этап, одержав три победы подряд и заняв первое место в своей группе. Это позволило ей выйти в полуфинал, где спортсмены обыграли соперников из администрации Выборгского района.

В финале команда встретилась с представителями Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Матч оказался напряжённым, однако победа осталась за соперниками. В результате команда строителей заняла второе место в турнире.

В составе команды выступали пять человек, включая капитана. Участники показали слаженную игру и высокий уровень подготовки, что позволило им дойти до финала и войти в число сильнейших команд соревнований.

Подобные турниры собирают сотрудников разных ведомств. Они помогают не только поддерживать физическую активность, но и налаживать взаимодействие между коллегами вне рабочих задач.

Фото: портал "Строительный Петербург"