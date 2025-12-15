В Петербурге стартовал чемпионат Абилимпикс для людей с ОВЗ

В Санкт-Петербурге начался XI региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс. Мероприятие продлится до 28 апреля и проводится в рамках президентской платформы Россия страна возможностей, о чем сообщили в пресс-службе городской администрации.

Губернатор Александр Беглов отметил, что участие в чемпионате принимают более 1800 человек, включая школьников, студентов и молодых специалистов. Он подчеркнул, что для многих конкурсантов это событие становится важным этапом на пути к профессиональной реализации и развитию карьеры.

Соревнования организованы на 70 площадках образовательных учреждений города. Центральной площадкой стал Охтинский колледж. Участники демонстрируют навыки по 110 компетенциям основного чемпионата, а также по 15 направлениям в рамках отдельного фестиваля.

В 2026 году список дисциплин расширился. В программу включили новые компетенции, среди которых бариста, блокчейн технологии и ветеринария. Кроме того, для дошкольников и младших школьников предусмотрены профориентационные соревнования по 60 направлениям.

