В Петербурге запускают кейс-чемпионат для молодежи

В Санкт-Петербурге объявлен старт кейс-чемпионата "Лига решений", ориентированного на студентов и молодых специалистов. Участникам предстоит разработать проекты, связанные с совершенствованием образовательной политики, включая развитие инфраструктуры кампусов для колледжей и академий города.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город стремится привлекать молодежь к обсуждению ключевых вопросов в сфере образования. По его оценке, идеи молодых участников дополняют позиции органов власти, а также экспертного и профессионального сообщества.

Особенностью проекта станет сочетание образовательного и практического направлений. К участию приглашаются представители высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования. Команды смогут формироваться из 3–5 человек в возрасте от 18 до 45 лет, включая студентов, преподавателей и сотрудников образовательных организаций.

Прием заявок начнется 20 апреля, а итоги чемпионата подведут в октябре 2026 года.

