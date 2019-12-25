Осенью 16 роботов-клинеров будут убирать территорию Пулково

Более компактные модели займут узкие проходы и пространства с плотной расстановкой оборудования.

Осенью в петербургском аэропорту Пулково начнут работать 16 роботизированных уборочных машин. Это один из первых проектов в стране по внедрению роботизированного клининга в таком масштабе, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Технику распределят по пассажирским зонам с высокой проходимостью. Роботы будут трудиться круглосуточно. Более компактные модели займут узкие проходы и пространства с плотной расстановкой оборудования, мощные – оставшиеся залы. В машинах совмещены функции пылесоса, подметальной и поломоечной техники, они не требуют перерывов и подстраиваются под тип покрытия и степень загрязнения.

Мы проработали маршруты для каждой модели с учетом интенсивности пассажиропотока и планировки. Модели дополняют друг друга: одни маневренны в узких пространствах, другие эффективны на больших площадях. Кристина Климентьева, руководитель направления по развитию операционных процессов Пулково

Ранее на Piter.TV: с июня в Пулково биометрию сдали почти 2 тыс. человек.

Фото: Piter.TV