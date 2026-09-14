В Пулково у гражданина Бразилии нашли гашиш

Пассажир не успел выложить сверток с наркотиком перед поездкой.

Таможенники петербургского аэропорта Пулково задержали 30-летнего гражданина Бразилии с гашишем. Он пытался провезти сверток с запрещенным веществом в своем кошельке, рассказали в Северо-Западном таможенном управлении 14 сентября.

Латиноамериканец прибыл в Северную столицу из Сан-Паулу транзитом через Касабланку. Его остановили в зеленом коридоре. При досмотре у мужчины обнаружили скрученную бумагу с твердым смолистым веществом темно-зеленого цвета внутри. Пассажир не успел выложить сверток перед поездкой.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ. Иностранцу грозит наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Пока бразилец заключен под стражу.

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Видео, фото: пресс-служба СЗТУ