Ранее сообщалось об обнаружении неопознанного объекта в польском воздушном пространстве.

Полиция Польши заявила о найденной после взрыва воронке в Люблинском воеводстве. Соответствующие данные опубликованы иностранным правоохранительным ведомством в социальных сетях. Известно, что диаметр обнаруженной воронки составляет приблизительно десять метров. В настоящее время специалисты исследуют локацию. Территорию оцепили оперативники. В том числе о происшествии уведомлены местные жандармы, Агентство внутренней безопасности, Служба военной контрразведки, окружная прокуратура. Позже военнослужащие уточнили, что в ночь на 30 июля там ранее упал неопознанный объект. Воронка располагается в поле, примерно в двух километрах от ближайшего строения.

В Люблинском воеводстве Польши, расположенном на востоке республики, был слышен мощный грохот. Прибывшие полицейские обнаружили воронку между населенными пунктами Тарнава-Колоня и Токары и разбросанные элементы НПО. сообщение от польской полиции

Польское военное командование сообщило, что в 3:40 утра в польском в государственном воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на западном направлении. Для идентификации и перехвата цели был направлен истребитель F-16. В 3:46 утра данный объект исчез с радаров по сведениям от издания Polskie Radio.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Polska Policja