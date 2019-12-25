В Пушкине три пьяные девушки избили мужчину после замечания

В отношении старшей задержанной составлен административный материал за мелкое хулиганство.

Вечером 22 июня в полицию поступило сообщение о драке у дома 4 на Московском шоссе в городе Пушкин. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы оперативно пресекли конфликт и задержали троих участниц — 21-летнюю местную жительницу и двух её несовершеннолетних подруг 15-ти и 17-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения и вступили в ссору с 25-летним жителем Псковской области, который сделал им замечание. В ходе конфликта они избили мужчину. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. После осмотра он был отпущен в удовлетворительном состоянии и обратился в полицию с заявлением.

В отношении старшей задержанной составлен административный материал за мелкое хулиганство. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV