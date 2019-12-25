В Петербурге задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на 1 млн рублей

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полицию Красногвардейского района Петербурга обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о хищении ювелирных изделий, принадлежащих ей и её супругу. По предварительным данным, кража произошла в период с 19:00 до 23:30 9 июня, когда злоумышленник находился в гостях в квартире на Таллинской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Похищенные изделия были украдены из шкатулки: сумма ущерба составила 1 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и смогли установить подозреваемого. В результате 23-летний неработающий житель Петербурга был задержан у одного из домов на проспекте Ударников. Установлено, что похищенные ценности он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("кража"). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.TV