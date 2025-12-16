Врач применил перцовый баллончик в дорожном конфликте на Космонавтов

Задержанный доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

В среду, 17, июня в 15:40 в Московском районе Петербурга произошёл дорожный конфликт, закончившийся применением перцового баллончика. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 57-летний пенсионер обратился с заявлением о том, что водитель автомобиля Belgee X50 распылил ему в лицо едкое вещество.

По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан 34-летний врач, работающий в одной из городских поликлиник. По данным следствия, инцидент произошёл через открытое окно автомобиля во время спора на дороге у дома №14 по проспекту Космонавтов. В результате происшествия за медицинской помощью обратились двое пострадавших — мужчины 57 и 58 лет. После оказания необходимой помощи они были отпущены из медучреждения в удовлетворительном состоянии.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Он помещён в специальное помещение для задержанных лиц, а полицейскими изъят использованный перцовый баллончик. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV